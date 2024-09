POL-MFR: (984) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (19.09.2024) kam es im Nürnberger Süden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Zwei Fahrgäste zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Gegen 15:50 Uhr befuhr der Fahrer eines BMW die Gibitzenhofstraße in Richtung Dianastraße. An der Einmündung zur Pfälzerstraße wollte der Fahrer nach links ...

mehr