Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vermisste Dame wohlbehalten aufgefunden

Schwalmtal (ots)

Am Montagmittag wurde eine 65-jährige Nettetalerin durch ihre Tochter vermisst gemeldet. Die Dame, welche aufgrund einer Erkrankung als nicht orientiert galt, war in Schwalmtal-Waldniel bei Verwandten zu Besuch gewesen und hatte sich von dort zu Fuß entfernt. Da bekannt war, dass sie auch im Alltag große Strecken zu Fuß zurücklegt, wurde durch die Einsatzkräfte ein entsprechend weiträumiger Suchradius abgedeckt. Hierzu kamen auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund zum Einsatz. Aufgefunden wurde die vermisste Dame schließlich in den Abendstunden durch aufmerksame Passanten in der Ortslage Süchteln. Durch die Polizei konnte sie daraufhin wohlbehalten in die Obhut ihres Ehemannes verbracht werden. /Ren (985)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell