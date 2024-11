Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfall beim Abbiegen - Radfahrerin wird leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Montag gegen 08.10 Uhr war ein 65-jähriger Schwalmtaler mit seinem Pkw auf der Bücklersstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Wasserstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 71 Jahre alten Frau aus Viersen, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg die Bücklersstraße in Richtung Mühlenberg überquerte. Die Pedelecfahrerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. /wg (896)

