Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Exhibitionist zeigt sich

Ein Unbekannter hat sich am Dienstag in Süßen unsittlich Passanten gezeigt.

Ulm (ots)

Die 39-Jährige und der 32-Jährige waren gegen 15.20 Uhr in der Stiegelwiesenstraße unterwegs. Dort stand ein Mann. Der hantierte an seiner geöffneten Hose. Auch fing er an, an seinem sichtbaren Glied Bewegungen durchzuführen. Nachdem sich der Unbekannte unsittlich gezeigt hatte, gingen die Frau und der Mann weiter. Der Unbekannte stieg auf sein Fahrrad und fuhr weg. Die Frau handelte richtig und verständigte die Polizei. Hier beschrieb sie den Täter als einen etwa 50 bis 55 Jahre alten Mann. Der war bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug. Er trug eine schwarze Mütze und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief jedoch ohne Erfolg. Jetzt ermittelt der Polizeiposten Donzdorf und bittet um Hinweise auf den Mann unter der Tel. 07162/910310.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

