POL-UL: (BC) Erolzheim - Sattelzug gerät ins Schlingern

Am Mittwoch kam der Laster bei Erolzheim von Straße ab.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 5.45 Uhr. Der 48-Jährige fuhr mit seinem IVECO Sattelzug von Erolzheim in Richtung Dettingen. Auf Höhe der Abfahrt Oberdettingen geriet der Sattelzug auf schneeglatter Fahrbahn ins Schlingern. Der Fahrer verlor die Kontrolle und kam nach rechts ab. Dort überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte Verkehrszeichen. Dabei riss der Tank der Zugmaschine auf und etwa 200 Liter Diesel flossen auf die Straße und verteilte sich großflächig. Der Fahrer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden am Laster wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Für die Reinigung der Fahrbahn musste eine Firma mit Spezialgerät anrücken. Die Unfallstelle blieb zur Reinigung bis in den frühen Nachmittag gesperrt.

