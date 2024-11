Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 2,06 Promille - PKW überschlägt sich auf Kreisstraße bei Admannshagen im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock/ Admannshagen (ots)

In der Nacht zum 12.11.2024 ereignete sich in Admannshagen ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW. Vermeintliche Unfallursache: Alkoholeinfluss.

Wie den eingeleiteten Ermittlungen zur Verkehrsunfallurdache entnommen werden kann, sei der 59-jährige Fahrer des Ford gegen 00:15 Uhr in Fahrtrichtung Admannshagen-Ausbau unterwegs gewesen, als er schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der weiteren Folge wäre der PKW erst mit einer Steinmauer kollidiert und habe sich dann mehrfach überschlagen. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der im Umkreis wohnhafte, deutsche Fahrer sei in Folge des Unfalls leicht verletzt und aus diesem Grund in ein Rostocker Krankenhaus gebracht worden.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,06 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit circa 8.000 Euro beziffert.

Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

