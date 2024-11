Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Linienbus mit einer leicht verletzten Person

Boizenburg (ots)

Am 11.11.2024 ereignete sich auf der B5 ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Linienbus, bei welchem der 87-jährige Fahrer eines LKW leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 87-Jährige die B5 in Richtung Boizenburg. Auf Höhe der Ortschaft Horst kam er dann aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte dort mit einem seitlich in einer Haltebucht stehenden Linienbus. Durch die Kollision erlitt der Fahrer des LKW einen Schock sowie leichte Verletzungen und wurde zur Überprüfung ins Krankenhaus verbracht. Die Insassen des Linienbusses blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der LKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen, wobei die B5 in Richtung Boizenburg für 45 Minuten halbseitig gesperrt wurde. Clemens Harms Polizeikommissar Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell