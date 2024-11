Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gestohlene Kennzeichen am verunfallten PKW

Stralendorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend bei Stralendorf ermittelt die Kriminalpolizei in Hagenow gleich wegen mehrere Verstöße gegen den mutmaßlichen Fahrzeugführer. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verlor gegen 18:20 Uhr ein Autofahrer in einer Kurve auf der K63 zwischen Stralendorf und Klein Rogahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und blieb im Straßengraben stehen. Die umgehend eingesetzten Kollegen trafen an der Unfallstelle einen 20-Jährigen ohne Fahrerlaubnis an, der abstritt gefahren zu sein. Außerdem stellten die Beamten fest, dass sowohl die Kennzeichen am Auto als auch zwei weitere Kennzeichenpaare, die im Kofferraum des Fahrzeuges lagen, nach Diebstahl in Fahndung gestanden haben. Der verunfallte PKW selbst war abgemeldet und nicht mehr pflichtversichert. Die Polizei stellte den PKW zur Spurensuche sicher und ermittelt nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Diebstahl sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

