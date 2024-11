Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl von Firmengelände in Kritzkow (Gemeinde Laage)- Dieb kann kurz darauf mit Beute in Güstrow gestellt werden

Güstrow/ Bützow (ots)

Am Freitag erhielt das Polizeirevier Bützow gegen 12:50 Uhr den Hinweis über ein vermeintliches Diebstahlsdelikt in Kritzkow bei Laage. Laut Zeugenhinweis soll eine männliche Person ein Anbauteil eines Traktors von einem Firmengelände in der Dörpstraat entwendet und in seinen PKW geladen haben. Zu diesem Zeitpunkt stand das Tor zum Firmengelände offen. Aufgrund der Zeugenaussagen wurde die Halteranschrift des Fahrzeuges aufgesucht, in welches der Täter das Diebesgut verstaute. Hierbei konnte der 62-jährige Fahrzeughalter nebst Fahrzeug in Güstrow festgestellt werden. Ebenso konnten die eingesetzten Polizeibeamten das zuvor entwendete Traktoranbauteil dort auffinden. Dieses wurde im weiteren Verlauf sichergestellt und dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Die Kriminalpolizei in Bützow führt nun die weiteren Ermittlungen gegen den 62-jährigen Deutschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell