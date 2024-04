Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Tod eines Polizeibeamten im Verlauf eines Polizeieinsatzes

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht, kurz nach 00:30 Uhr, wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser mit der Klärung einer Streitigkeit in einer Gartenanlage in Bad Frankenhausen beauftragt. Im Rahmen des Einsatzes kam es zu Widerstandhandlungen durch einen 18-jährigen Deutschen gegenüber den Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes. Hierbei schlug der Mann um sich und traf dabei die eingesetzten Einsatzkräfte. In diesem Zusammenhang brach kurz darauf ein 57-jähriger Polizeibeamter in der Nähe des Einsatzortes zusammen und wurde reanimationspflichtig. Trotz sofortiger Verlegung in ein Erfurter Krankenhaus verstarb der Beamte in den heutigen Morgenstunden. Die polizeilichen Maßnahmen zur Ermittlung des genauen Einsatzgeschehens sowie den Todesumständen dauern, auch unter Hinzuziehung von Beamten des Landeskriminalamtes Thüringen, an. Medienauskünfte unterliegen dem Vorbehalt der Staatsanwaltschaft Mühlhausen.

Weitere Auskünfte erteilt Herr Staatsanwalt Dr. Ballhausen (StA Mühlhausen) unter der Rufnummer 0151 50 27 03 64.

