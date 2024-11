Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube in Flammen

Bleicherode (ots)

Am Sonntagabend stand gegen 20.15 Uhr eine Gartenlaube in der Straße Vogelberg in Flammen. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Laube wurde zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Klärung der Brandursache. Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0284329

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell