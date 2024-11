Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zechpreller beim Chinesen

Nordhausen, Parkallee (ots)

Am 02.11.2024 / 14:25 Uhr wurde der Inspektionsdienst Nordhausen darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Gast des chinesischen Restaurants in Nordhausen / Parkallee gespeist und getrunken hat, aber die Rechnung nicht bezahlen kann. Die eingesetzten Beamten trafen auf einen bereits sattsam amtsbekannten 42-jährigen Mann, welcher wiederholt mit einer nicht verwendungsfähigen Kreditkarte auswärts essen war. Somit war anzunehmen, dass der Herr bereits beim Betreten der Lokalität wusste, dass er die Zeche gar nicht würde zahlen können. Somit entstand dem China-Restaurant ein Schaden von 25,40,- Euro. Strafanzeige wegen Betruges wurde erstattet und der Beschuldigte des Lokals verwiesen.

