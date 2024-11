Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Jugendlicher auf frisierter Simson unterwegs - Flucht vor der Polizei endet auf einer Wiese

Niedergebra (ots)

Gleich mehrere Delikte hat am 03.11.2024 gegen 02:30 Uhr ein 17-jähriger Bursche in Niedergebra begangen. Beamte des Inspektionsdienstes beabsichtigten, in der Halle-Kasseler-Straße ein Kleinkraftrad Simson der Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort, wobei er auch in die Grüne Gasse entgegen der Einbahnstraße einfuhr. Die weitere Flucht über eine angrenzende Wiese scheiterte allerdings aufgrund des witterungsbedingten Zustandes derselben. Hier wurden die Beamten des jungen Mannes habhaft. Jener gestand umgehend ein, sein Kleinkraftrad leistungssteigernd manipuliert zu haben, worin die Ursache für die überhöhte Geschwindigkeit liege. Hierdurch änderte sich die Fahrzeugklasse, weshalb die Fahrerlaubnis der Klasse AM, welche der junge Bursche innehat, zum Führen der Simson nicht mehr ausreichend war. Ferner ergab die Überprüfung der Fahrtauglichkeit ein positives Ergebnis auf den Einfluss berauschender Mittel in Form von Cannabis sowie einen Atemalkoholwert von 1,11 Promille. Die weitere Fahrt wurde untersagt, der Führerschein des Mannes sichergestellt sowie eine beweiserhebliche Blutprobe angeordnet, welche im HELIOS Klinikum Bleicherode entnommen wurde. Die manipulierte Simson wurde zum Zwecke der Beweiserhebung ebenfalls polizeilich sichergestellt. Der 17-Jährige muss sich nunmehr verantworten wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr sowie einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

