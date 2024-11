LPI-NDH: Berauscht auf dem E-Scooter

Sondershausen (ots) - Angebranntes Essen führte am Samstagmittag im Sondershäuser Borntal zu einem Feuerwehreinsatz. Durch aufmerksame Nachbarn wurde der ausgelöste Rauchmelder bemerkt. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet und der schlafende Mieter der Wohnung gerettet werden. Nach einer Untersuchung konnte der 41-jährige Mann wieder in seine Wohnung zurück. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

