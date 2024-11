LPI-NDH: Fahrt unter Drogeneinfluss

Greußen (ots) - Am Freitagabend gegen 17:30 Uhr beachtete der 22-jährige Fahrer eines Transporters auf der Bundesstraße 4 am Abzweig Obertopfstedt nicht, dass ein vor ihm fahrendes Fahrzeug halten musste. Der Transporterfahrer fuhr auf und verursachte so einen Schaden von mehreren 10.000 Euro. Ein Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

