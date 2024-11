Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit zwei beteiligten Mopeds - 2 Verletzte

Mühlhausen (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine Funkstreifenbesatzung in Mühlhausen den Petriteich in Richtung Petristeinweg, als die Beamten links neben der Fahrbahn eine weibliche Person auf dem Boden liegen sahen. Die Beamten stoppten den Funkstreifenwagen und gingen der Sache nach.

Bereits vor Ort befanden sich zwei Ersthelfer welche den Personen zur Seite standen. Die Polizei dankt den Ersthelfern für ihren Einsatz.

Es stellte sich heraus, dass insgesamt drei jugendliche, untereinander bekannte Personen mit ihren Mopeds (jeweils Simson S 51) den Petrieteich in Richtung An der Burg befuhren.

Der 15-Jährige Fahrer des voranfahrenden Mopeds konnte das zweite Fahrzeug hinter sich nicht mehr sehen und bremste - mit der Absicht zu warten - sein Fahrzeug entsprechend ab.

Dies erkannte die dahinterfahrende ebenfalls 15-jährige Jugendliche aus der Gemeinde Südeichsfeld zu spät. Sie versuchte noch, mit ihrer Simson nach links auszuweichen.

Dennoch kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin beide Kleinkrafträder zu Fall kamen und beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Lediglich der Sozius auf der vorderen Simson blieb unverletzt. Zudem wurden die beiden Kleinkrafträder beschädigt.

