LPI-NDH: "Polenböller" beschlagnahmt

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Freitag, 01.11.2024 gegen 17:45 Uhr erhielt die PI Eichsfeld die Meldung über Schmierereien mit politischem Hintergrund auf einem Spielplatz, welcher sich in Heiligenstadt in der Heinrich-Waldmann-Straße befindet. Hier wurden durch unbekannte Täter mittels Sprühfarbe ein Papierkorb mit einem Symbol aus NS-Zeit angesprüht. Auch eine Sitzbank wurde mit einem Schriftzug beschmiert. Der ...

