Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung auf einem Spielplatz - Zeugen gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Freitag, 01.11.2024 gegen 17:45 Uhr erhielt die PI Eichsfeld die Meldung über Schmierereien mit politischem Hintergrund auf einem Spielplatz, welcher sich in Heiligenstadt in der Heinrich-Waldmann-Straße befindet. Hier wurden durch unbekannte Täter mittels Sprühfarbe ein Papierkorb mit einem Symbol aus NS-Zeit angesprüht. Auch eine Sitzbank wurde mit einem Schriftzug beschmiert. Der genaue Tatzeitraum ist hier nicht bekannt, liegt mutmaßlich aber nicht länger als zwei Wochen zurück. Wer Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben kann wird gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Heiligenstadt unter Tel. 03606/6510 in Verbindung zu setzen.

