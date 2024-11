LPI-NDH: Angetrunken mit dem PKW unterwegs

Hain (ots) - Ein Autofahrer befuhr in der Nacht zu Freitag, gegen 3.10 Uhr, die Bundesstraße 4 aus Richtung Sondershausen in Richtung Nordhausen. Einige hundert Meter vor dem Abzweig Hain kreuzten zwei Rehe die Straße. Der Pkw kollidierte mit einem der Tiere. Der 52-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

