Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Dockweiler (ots)

Am 30.03.2024, gegen ca. 01:40 Uhr, wurden Beamte der Polizeiinspektion Daun durch einen Anrufer dahingehend informiert, dass in Dockweiler, In der Heck, ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. In unmittelbarer Nähe hätten sich Jugendliche befunden, die sich in Richtung Jugendtreff bewegten. Ob es sich hierbei um die Tätergruppe handelte oder um Zeugen der Tat, konnte der Anrufer nicht sagen. Polizeiliche Ermittlungen vor Ort ergaben, dass durch unbekannte Täter das Verkehrszeichen 136-10 (Gefahrzeichen Kinder) mit der Betonverankerung aus dem Boden gelöst und umgeworfen wurde. Zeugen der Tat konnten bei Befragungen von Gästen einer Geburtstagsfeier nicht ermittelt werden. Daher nun diese Anfrage der Polizeiinspektion Daun: Wer kann Hinweise zur Tat vom 30.03.2024 gegen 01:40 Uhr in Dockweiler, In der Heck, geben? Hinweise an Polizeiinspektion Daun unter Telefonnummer: 06592 96260

