Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Leinefelde-Worbis (ots)

Zur Geisterstunde von Freitag auf Samstag gerieten zwei erwachsene männliche Personen in Leinefelde-Worbis beim dortigen MC Donalds Restaurant in einen Streit. In der weiteren Folge eskalierte die Situation und einer der beiden Männer schlug dem Anderen mit der Faust in das Gesicht. Dies lies das vermeintliche Opfer aber auch nicht auf sich Sitzen und schlug zurück. Bei Aufnahme des Sachverhalts hatten sich die beiden Streithähne aber wieder weitestgehend beruhigt. Es wurde jeweils eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Anderen aufgenommen. Warum die beiden Herren derart in Streit gerieten ist nicht bekannt.

