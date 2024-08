POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Fahrraddieben keine Chance geben - Einladung zur Fahrradcodierung am Feuerwehrtag

Bensheim (ots) - In der Mühlstraße brachen in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (06.08.), 16.00 Uhr und Mittwochmorgen (07.08.), 9.00 Uhr, Unbekannte in ein Wohnhaus ein. Sie gelangten durch ein Fenster ins Innere und erbeuteten anschließend Uhren und Schmuck. In diesem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise gebeten, welche an das Kommissariat 21/22 in ...

