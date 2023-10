Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (29.10.2023) am Schillerplatz einen 47-jährigen Mann beraubt. Der Mann war gegen 00.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als er von vier Männern umringt wurde. Zwei Täter hielten den 47-Jährigen an den Armen fest. Im Gerangel raubten die Täter das Handy des Mannes und flüchteten zu Fuß in Richtung Schlossplatz. Alle Täter sollen zwischen 28 und 32 Jahre alt sein. Zwei hatten schwarze Haare und einer trug einen lichten Vollbart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

