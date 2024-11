Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit drei Verletzten auf Ortsumfahrung bei Bad Langensalza - Verursacher unter Einfluss von Alkohol

Bad Langensalza (ots)

Am frühen Samstag Nachmittag ereignete sich auf der B 247 (Ortsumfahrung Bad Langensalza) ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und zwei Pkw, bei welchem der Nutzer eines Pkw Peugeot vom Kreisverkehr der Anschlussstelle Richtung Gotha auf die Ortsumfahrung auffahren wollte und dabei den Abstand zu dem auf der durchgehenden Fahrbahn befindlichen Lkw falsch einschätzte.

Dem aktuellen Kenntnisstand nach beabsichtigte der 46-jährige Peugeot-Fahrer, auf dem Beschleunigungsstreifen noch rechts an dem Lkw vorbeizufahren, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In dem Versuch, sein Fahrzeug wieder einzufangen, kolliderte der Mann aus Tonna mit seinem Fahrzeug am Führerhaus des Lkw und wurde schließlich auf den Gegenfahrstreifen geschleudert, wo es zu einer zweiten Kollision mit einem weiteren Pkw (Suzuki) kam.

Bei dem Unfall wurden die 18-jährige Tochter des Peugeotfahrer schwer sowie beide Insassen des Pkw Suzuki (w, 57 Jahre alt und m, 59 Jahre alt) leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 EUR. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ein bei dem Unfallverursacher durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Gegen den 46-Jährigen wurde entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Beschuldigte musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Außerdem wurde dessen Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell