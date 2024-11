Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Ladendieb geschnappt

Am Dienstag soll ein 51-Jähriger in Göppingen Alkohol gestohlen haben.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr beobachtete ein Detektiv den 51-Jährigen in einem Einkaufsgeschäft in der Stuttgarter Straße. Der steckte 2 Flaschen mit Hochprozentigem in seinen Rucksack. An der Kasse ging er einfach weiter und wollte das Geschäft verlassen. Noch im Laden hielt der Detektiv ihn fest. Eine verständigte Polizeistreife überprüfte den Mann. Bei der Durchsuchung des Rucksackes fanden die Beamten das mutmaßliche Diebesgut, darunter die Weine. Da der aus Rumänien stammende Mann kein Deutsch sprach und auch keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier Göppingen verbracht. Nachdem seine Identität geklärt war, wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

