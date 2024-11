Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kirche: Bargeld und Hostienkelche gestohlen

Much (ots)

Zwischen Montag (04. November), 20:45 Uhr, und Dienstag (05. November), 8:15 Uhr, wurde in die Kirche der katholischen Kirchengemeinde Sankt Johannes Baptist an der Straße "Kreuzkapelle" in Much eingebrochen.

Ein oder mehrere unbekannte Täter gelangten durch das Aufhebeln einer Seitentür in das Kirchengebäude. Innerhalb der Kirche brachen die Täter eine weitere Tür auf, um sich Zugang zum Schlüsselkasten zu verschaffen. Diesen rissen sie von der Wand ab, öffneten ihn und entnahmen einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel schlossen einen Tresor auf, der im Kirchenschiff stand. Aus dem Tresor entnahmen sie einen dreistelligen Bargeldbetrag und zwei Hostienkelche.

Anschließend brachen die Unbekannten eine Tür zum angrenzenden Pfarrheim auf und entwenden dort einen weiteren Schlüsselkasten. Wertgegenstände wurden aus dem Pfarrheim nicht entwendet. Die Polizei sicherte vor Ort mehrere Spuren.

Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Meldungen zu verdächtigen Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, erbittet die Polizei unter 02241 541-3421. (St)

