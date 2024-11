Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Lohmar (ots)

Am Dienstagabend (05. Oktober) gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus am Lerchenweg in Lohmar.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der oder die bislang unbekannten Täter mutmaßlich über den Garten auf das Grundstück. Auf der Terrasse durchtrennten sie zunächst ein Stromkabel eines Bewegungsmelders. Im Anschluss kletterten sie über die angrenzende Garage auf die Überdachung der Terrasse. Von dort gelangten sie zu einem Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses.

Sie versuchten mit einem Stein das doppelverglaste Fenster einzuwerfen. Da lediglich die äußere Fensterscheibe zu Bruch ging und durch den damit einhergehenden Lärm möglicherweise Nachbarn auf den Einbruch aufmerksam geworden sein könnten, flüchteten sie ohne Beute unerkannt vom Tatort.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den Einbrechern machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie alles über wirksamen Einbruchschutz! Unsere Expertinnen und Experten der Kriminalprävention beraten Sie professionell und kostenlos.

Termine: 19.11.2024, 17.12.2024 und 12.01.2025

Anmeldung unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. Individuelle Beratungstermine sind ebenfalls möglich! #RiegelVor (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell