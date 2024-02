PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Frau geschlagen und Handtasche abgenommen + + + Mehrere Fahrraddiebstähle + + + Hühnerdiebstahl

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Frau geschlagen und Handtasche abgenommen

Tatort: Hainstraße, 61476 Kronberg im Taunus Tatzeit: Freitag, 23.02.2024, 19:50 Uhr

Zwei Unbekannte haben am Freitagabend in Kronberg eine Frau geschlagen und ihr die Handtasche abgenommen. Die 36-jährige Kronbergerin lief gegen 19:50 Uhr die Hainstraße in Kronberg entlang. In Höhe der Hausnummer 11 näherten sich ihr von hinten zwei Männer welche ihr im weiteren Verlauf unvermittelt gegen den Kopf schlugen und ihr die Handtasche von der Schulter entrissen. Anschließend seien beide Täter in Richtung Viktoriapark geflüchtet. Beide Männer können lediglich als dunkel gekleidet beschrieben werden. Die Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Wer zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 oder über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de zu melden.

2. Fahrrad-/ und Reifendiebstahl

Tatort: Am römischen Hof, 61352 Bad Homburg Tatzeit: Donnerstag, 22.02.2024, 19:30 Uhr bis Freitag, 23.02.2024, 11:40 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Bereich der Straße "Am römischen Hof" zu mehreren Diebstählen. Ein oder mehrere Täter verschafften sich Zutritt zu zwei Wohnobjekten und entwendeten dort mehrere Fahrräder sowie einen Satz Sommerreifen teilweise aus dem Fahrradkeller, teilweise aus der Tiefgarage. In einem Fall ließen die Täter aus unbekannten Gründen von ihrem weiteren Vorhaben ab, so dass sie ein noch gesichertes E-Bike zunächst davontrugen aber unweit des Tatortes zurückließen. Wer zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 oder über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de zu melden.

3. Fahrraddiebstahl

Tatort: Am Hohlebrunnen, 61352 Bad Homburg Tatzeit: Donnerstag, 22.02.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 24.02.2024, 13:00 Uhr

Im genannten Zeitraum verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück in der Straße "Am Hohlebrunnen". Auf dem Anwesen betraten die Täter den im rückwärtigen Bereich liegenden Schuppen, hier befand sich ein mit einem Fahrradschloss gesichertes Gravel Bike. Vermutlich mit einem Trennschleifer öffneten die Täter das Fahrradschloss und entwendeten das Fahrrad. Wer zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 oder über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de zu melden.

4. Hühnerdiebstahl

Tatort: Forellenweg, 61462 Königstein im Taunus Tatzeit: Freitag, 23.02.2024, 17:30 Uhr bis Samstag, 24.02.2024, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unbefugt Zutritt zum Gartengelände eines 37-jährigen Königsteiners. Anschließend öffneten die Täter einen auf dem Gelände befindlichen Hühnerstall und entwendeten vier Hennen. Im weiteren Verlauf flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Derzeit sind noch keine Täterhinweise bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Königstein unter der Rufnummer 06174 - 92660 in Verbindung zu setzen.

5. Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Kisselefstraße, 61348 Bad Homburg Tatzeit: Samstag, 24.02.2024, 10:50 Uhr bis Samstag, 24.02.2024, 12:45 Uhr

Eine 55-jährige Bad Homburgerin parkte ihren Seat Alhambra in einer Parkbucht in der Tiefgarage der Louisenarkaden. Als sie wenig später zu ihrem Fahrzeug zurückkam bemerkte sie, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken in der rechts neben ihr befindlichen Parklücke ihren Pkw nicht unerheblich beschädigt hatte. Anstatt vor Ort zu bleiben oder sich bei der Polizei zu melden fuhr der Unfallverursacher davon. Der Sachschaden am geparkten Fahrzeug wird auf ca. 3.000EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172 - 1200 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

6. Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Kurhausgarage Schwedenpfad, 61348 Bad Homburg Tatzeit: Samstag, 24.02.2024, 12:04 Uhr bis Samstag, 24.02.2024, 16:36 Uhr

Eine 34-jährige Berlinerin stellte ihren BMW X3 ordnungsgemäß in einer der Parkbuchten der Kurhausgarage ab. Vermutlich beim Herausfahren aus der daneben befindlichen Parklücke touchierte ein anderer Verkehrsteilnehmer das geparkte Auto und beschädigte dieses. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden am geparkten Fahrzeug wird auf 3.000 EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172 - 1200 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell