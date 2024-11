Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin beim Einkauf bestohlen

Siegburg (ots)

Eine 82-jährige Seniorin ist am Samstag (02. November) Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Ihr wurde die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen, vermutlich in einer Bäckerei am Siegburger Marktplatz.

Während die Lohmarerin gegen 14:00 Uhr am Tresen der Bäckerei wartete, hatte sie ihre offene Handtasche auf einem Tisch neben dem Tresen abgestellt. Nach dem Bezahlen habe sie ihr Portemonnaie nach eigenen Angaben in die Handtasche gelegt, ihre Bestellung vom Tresen genommen und diese auch in der Handtasche verstaut.

Von dort aus fuhr die 82-Jährige zu einem Supermarkt und stellte erst dort an der Kasse fest, dass ihre Geldbörse fehlte. In ihrem Portemonnaie befanden sich drei Bankkarten, Bargeld, Versichertenkarte und Schwerbehindertenausweis.

Obwohl ihr Sohn die Karten sperren ließ, hatten der oder die Täter die Bankkarten bis dahin bereits mehrmals belastet. Insgesamt wurde ein niedriger dreistelliger Betrag vom Konto der Seniorin abgebucht.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121.

Die Polizei rät, immer aufmerksam zu sein und Wertsachen im Auge zu behalten. Nehmen Sie nur so viel Geld mit, wie Sie benötigen. Stecken Sie Geld und Wertsachen immer in eine verschließbare, möglichst körpernahe Tasche. Bewahren Sie EC-Karte und die dazugehörige PIN-Nummer niemals zusammen auf. #AugenAufTascheZu (fh).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell