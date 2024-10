Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Werkzeugen

Daun (ots)

In der Zeit vom 24.09.2024, 16:15 Uhr bis zum 26.09.2024, 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in der Abt-Richard-Straße in Daun mehrere Werkzeuge.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeidienststelle Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

