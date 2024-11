Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reizstoff versprüht

Hildburghausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache versprühte ein Mann am späten Freitagnachmittag Tierabwehrspray im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen. Zehn Personen erlitten dadurch Atemwegsreizungen. Zwei davon mussten vor Ort im Rettungswagen behandelt werden. Laut der Zeugenaussagen hatten sich drei Verdächtige in Richtung Park entfernt. Durch die Sichtung der Videoüberwachung konnte ein 26-Jähriger als Täter bekannt gemacht werden. Die Polizisten stellten den Mann wenig später in seinen Räumlichkeiten fest und fanden auch das Tierabwehrspray auf. Sowohl ein Atemalkoholtest als auch ein Drogenvortest verliefen positiv. Aufgrund seines psychischen Zustandes kam der 26-Jährige in ein Fachkrankenhaus.

