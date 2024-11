LPI-SHL: Bäume abgesägt und entwendet

Suhl (ots) - In der Zeit von Samstagabend, 20:00 Uhr, bis Sonntagnachmittag machten sich unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in der Regenbergstraße in Suhl zu schaffen. Sie versuchten den Automaten aufzuhebeln, was jedoch nach aktuellen Erkenntnissen misslang. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, muss noch geprüft werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der ...

