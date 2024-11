LPI-SHL: Graffitischmierereien

Meiningen (ots) - Samstagmorgen, vermutlich gegen 03:35 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam über ein Fenster, welches in einer Höhe von etwa vier Metern liegt, in das Schulgebäude in der Straße "Am Pulverrasen" in Meiningen ein. Bei ihrer Tat lösten sie den Alarm aus. Im Inneren durchwühlten die Täter ein Büro. Ob die Einbrecher etwas entwenden konnten, wird aktuell noch geprüft. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei sicherte ...

