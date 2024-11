Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Schule

Meiningen (ots)

Samstagmorgen, vermutlich gegen 03:35 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam über ein Fenster, welches in einer Höhe von etwa vier Metern liegt, in das Schulgebäude in der Straße "Am Pulverrasen" in Meiningen ein. Bei ihrer Tat lösten sie den Alarm aus. Im Inneren durchwühlten die Täter ein Büro. Ob die Einbrecher etwas entwenden konnten, wird aktuell noch geprüft. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen haben und Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0296692/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

