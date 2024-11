Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierereien am Sportlerheim

Wasungen (ots)

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Samstag, 13:30 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16:00 Uhr, die Außenwand des Sportlerheims in der Straße "Am Sportplatz" in Wasungen mit einem Schriftzug und drei Hakenkreuzen. Des Weiteren schlugen sie auf bislang unbekannte Weise ein Loch in die Fassade. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0297376/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

