POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch

In Imbiss eingebrochen

In einen Imbiss in der Wilhelmstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 21.45 Uhr und 9.20 Uhr hebelte der Einbrecher eine Tür des Ladens auf. Aus dem Inneren entwendete er anschließend ein Tablet sowie Bargeld. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Ohmden (ES): Fahrrad kontra Pkw

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 20 Jahre alter Radler bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Einmündung Holzmadener Straße / Wiestalweg erlitten. Ein 38 Jahre alter Mazda-Lenker wollte gegen 8.45 Uhr vom Wiestalweg aus nach links in die Holzmadener Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort vorfahrtsberechtigt in Richtung Ortsmitte fahrenden Radler, der kurz vor der Einmündung vom Geh- und Radweg auf die Straße gewechselt hatte. Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. (rd)

Hechingen (ZAK): Radler zusammengestoßen

Zwei Radler sind am Freitagmittag auf dem Radweg im Bereich des Kreisverkehrs Lotzenäcker/Neue Rottenburger Straße (K 7107) zusammengestoßen. Ein 46-Jähriger war gegen 12.40 Uhr mit seinem Pedelec auf dem in beide Richtungen freigegebenen Radweg neben der Kreisstraße aus Richtung Bodelshausen kommend unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr prallte er frontal gegen einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Während sich der Pedelec-Fahrer auf seinem Rad halten konnte, stürzte der 57 Jahre alte Fahrradfahrer. Dabei erlitt er nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Fahrer des Elektro-Fahrrads wurde ebenfalls leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht notwendig. Der Sachschaden an beiden Fahrrädern wird auf insgesamt etwa 400 Euro geschätzt. (cw)

