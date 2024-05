Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Rüttelplatte gestohlen

Reutlingen (ots)

Aichtal (ES): Rüttelplatte gestohlen (Zeugenaufruf)

Im Gewerbegebiet Südliche Riedwiesen ist von Mittwoch auf Donnerstag eine rund 250 Kilogramm schwere Rüttelplatte gestohlen worden. Zwischen 17 Uhr und 8.10 Uhr entwendete ein Unbekannter die an einem in der Bertha-Benz-Straße geparkten Stapler eingehängte Platte. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bitter unter Telefon 07127/97553-0 um Zeugenhinweise. (rd)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Einmündung Ritterstraße / Martin-Luther-Straße erlitten. Eine 62-Jährige befuhr gegen 10.15 Uhr mit ihrem Mercedes die Ritterstraße in Richtung Martin-Luther-Straße. An der dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW einer 20-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß erlitt die VW-Lenkerin leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. (rd)

Albstadt (ZAK): Unfall auf der B 463

Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen hat sich am Donnerstagvormittag auf der B 463 ereignet. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei nach war ein 46-Jähriger gegen 11.15 Uhr mit einem Lkw der Marke MAN auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs. Auf Höhe von Ebingen musste er vermutlich aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagens, der mit Sondersignalen unterwegs war, abbremsen. Zwei nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnten rechtzeitig abbremsen. Einem 25-Jährigen reichte es nicht mehr und er prallte mit einem Citroen Jumper trotz eines Ausweichmanövers nahezu ungebremst auf einen Lkw der Marke Iveco. Dieser wurde im Anschluss gegen den Kombi eines 41-Jährigen geschoben, der noch auf den Laster des 46-Jährigen prallte. Der Lenker des MAN fuhr im Anschluss weiter, konnte jedoch kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestellt werden. Der 25-Jährige konnte aufgrund einer verzogenen Fahrertür sein Fahrzeug nach dem Unfall nicht selbstständig verlassen und musste befreit werden. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Iveco-Lenker sowie der Fahrer des Kombi und sein 33 Jahre alter Beifahrer wurden vorsorglich ebenfalls in umliegende Krankenhäuser zur Untersuchung gebracht. Der Citroen sowie der Iveco Lastwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kombi konnte auf einen naheliegenden Parkplatz gefahren werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die B 463 zwischen den Anschlussstellen Ebingen-Mitte und Lautlingen voll gesperrt werden. Gegen 13.20 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. (ms)

