Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Verkehrsunfälle; Wanderin verunglückt; Psychisch Auffällige; Mädchen belästigt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Polizeieinsatz nach häuslichen Streitigkeiten

Zu einem größeren Polizeieinsatz nach familiären Streitigkeiten, bei denen es zu Bedrohungen gekommen und auch mit einem Messer hantiert worden sein soll, ist es am Donnerstagabend, gegen 21.45 Uhr, im Stadtteil Oberesslingen gekommen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten hatte sich die Situation soweit beruhigt, dass sich nur noch der 39 Jahre alte und erheblich alkoholisierte Familienvater in der Wohnung aufhielt. In der Folge konnten die Einsatzkräfte mit dem Mann Kontakt aufnehmen und ihn dazu bewegen, die Wohnung zu verlassen. Er wurde widerstandslos in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Auto touchiert und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem weißen Sattelzug mit ausländischem Kennzeichen fahndet das Polizeirevier Nürtingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung Europastraße / Bahnhofstraße ereignet hat. Ein 24-Jähriger war gegen 21.55 Uhr mit seinem weißen VW Caddy auf der Europastraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und ordnete sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Hochwiesenstraße ein. Dabei kam von rechts von der Bahnhofstraße her der weiße Sattelzug und bog nach links in die Europastraße ein. Dabei nahm der Lkw-Fahrer die Kurve zu eng, sodass er mit dem Auflieger am Pkw hängen blieb und den Wagen ein Stück mitschleifte. Mehrere Autofahrer, die das Verkehrsgeschehen wohl beobachtet hatten, hupten daraufhin. Ohne sich um den angerichteten Schaden von geschätzten knapp 3.000 Euro an dem VW zu kümmern, setzte der Sattelzug-Fahrer seine Fahrt fort. Verletzt wurde niemand. Zu dem Sattelzug ist außer der Farbe nur bekannt, dass er eine große, schwarze Schrift am Auflieger hatte, die sich über etwa vier Fünftel der Länge hinweg zog. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Motorrad gestürzt

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall auf der L 1208 gekommen. Ein 29-Jähriger war kurz vor 16 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Landstraße von Steinenbronn herkommend in Richtung Echterdingen unterwegs. In einer Linkskurve rutschte ihm sein Motorrad vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn weg und der Biker stürzte. Im Anschluss rutschte er mitsamt seiner Maschine in den Grünstreifen. Hierbei wurde die Kawasaki beschädigt und Kraftstoff sowie Öl liefen aus. Fatalerweise fuhren mehrere Verkehrsteilnehmer durch die ausgelaufenen Betriebsstoffe und verteilten diese über einen größeren Bereich. Deswegen musste im Anschluss die L 1208 von der Einmündung K 1227 bis zum Wanderparkplatz beim Sportzentrum Echterdingen für die Reinigung der Straße bis 19.30 Uhr voll gesperrt werden. Hierzu war eine spezielle Kehrmaschine vonnöten. Der Schaden an dem Kraftrad wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der 29-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. (ms)

Weilheim (ES): Wanderin verunglückt

Einer verunglückten Wanderin mussten die Rettungskräfte am Donnerstagnachmittag unterhalb der Limburg zu Hilfe kommen. Die 74-Jährige war gegen 15.30 Uhr alleine auf einem Wanderweg am Weilheimer Hausberg unterwegs. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache stürzte sie im Wald mehrere Meter in ein unwegsames Gelände hinab. Ein Zeuge hörte ihre Hilferufe und verständigte den Rettungsdienst. Der Bergwacht gelang es im Anschluss sehr schnell, die Verunglückte ausfindig zu machen und sie zu retten. Anschließend kümmerte sich der Rettungsdienst sowie ein Notarzt um die Seniorin. Danach wurde sie mit einem Rettungswagen mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Kirchheim (ES): Auseinandersetzung unter Nachbarn

Zu einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Dettinger Straße sind Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagabend ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es gegen 21.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen drei Nachbarn gekommen, der in einer Auseinandersetzung mündete. Dabei sollen auch Messer zum Einsatz gekommen sein. Alle drei Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Einer der Männer wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde eine Machete sichergestellt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Psychisch auffällige Frau

Mehreren Strafanzeigen sieht eine 38-Jährige entgegen, nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagmittag im Alten Botanischen Garten ereignet hat. Die erheblich alkoholisierte und psychisch auffällige Frau hatte gegen 13.15 Uhr im Bereich der Sitzbänke zum Eingang des Kinos einen Vater mit seinem achtjährigen Kind sowie mehrere Passanten verbal belästigt und mit einer Feile in der Hand bedroht, sodass diese die Polizei alarmierten. Zu einem körperlichen Übergriff war es nicht gekommen. Die Frau konnte von einer Streife der Polizeihundestaffel noch vor Ort angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Sie wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert. (cw)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Hechingen entstanden. Kurz vor 15.30 Uhr war ein 74-Jähriger mit einem Audi Q3 von der Heiligkreuzstraße nach links in die Zollerstraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten VW Polo einer 21 Jahre alten Frau, die in Richtung Boll unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. (ms)

Albstadt-Lautlingen (ZAK): Mädchen sexuell belästigt

Mehrere Mädchen sind am Donnerstagabend in einem Lautlinger Freizeitbad sexuell belästigt worden. Ein 24-Jähriger soll auf der Wildwasserrutsche ein elf- sowie zwei 13 Jahre alte Mädchen und eine 15-Jährige unsittlich berührt und belästigt haben, worauf diese den Bademeister verständigten. Dieser alarmierte gegen 19.15 Uhr die Polizei. Die Beamten konnten den 24-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später im Inneren des Bades vorübergehend festnehmen. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell