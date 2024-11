Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrfach gestört

Suhl (ots)

Ein Mann beschäftigte am vergangenen Wochenende mehrfach die Polizei, weil er die Ruhe und das Sicherheitsgefühl der Nachbarn in einem Wohnblock in der Carl-Fiedler-Straße in Suhl durch laute Geräusche, Schläge gegen die Wände und Türen und Schussgeräusche störte. Eine Kontaktaufnahme mit dem Störer gestaltete sich als schwierig, da er weder auf die Polizisten, noch auf Bezugspersonen reagierte und die Wohnungstür nicht öffnete. Sonntagabend konnte die Polizei dem Mann schließlich habhaft werden und ihn einem Arzt zuführen, der ihn in ein Fachkrankenhaus einwies. Die Polizeibeamten fanden in der Wohnung des Mannes verschiedene Betäubungsmittel sowie ein verbotenes Messer. Die Sachen wurden sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell