Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf dem Adlerring (09.10.2024)

Auf der Straße "Adlerring" ist es am Mittwochmorgen, zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf Höhe der Nummer 40 am Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW vorne links. Er kam seiner Pflicht der Unfallmeldung nicht nach und fuhr einfach davon. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei in Villingen sucht nun unter der Telefonnummer 077721 / 6010 Zeugen zum Unfall, oder dem unbekannten Fahrer.

