Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Parkplatzstreit führt zu Körperverletzung - Zeugenaufruf (08.10.2024)

VS-Villingen (ots)

Auf dem Parkplatz des Schwarzwald-Baar-Centers, an der Straße "Neuer Markt", ist es am Dienstag, gegen 11:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer parkte aus einer Parklücke aus. Dabei fühlte er sich durch einen 62-Jährigen Autofahrer bedrängt und beleidigte ihn. Der Senior wollte das Geschehnis mit dem Handy filmen, woraufhin sein Gegenüber aus seinem Auto stieg. Er öffnete die Tür des anderen Autos und schlug dem 62-Jährigen auf den Oberarm. Anschließend fuhr er davon. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 / 6010.

