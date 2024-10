Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrer flüchtet nach Unfall mit einem Rettungswagen (09.10.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwoch hat ein Unbekannter zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr eine Unfallflucht auf der Olgastraße verursacht. Ein Rettungswagen war in diesem Zeitraum aufgrund eines Einsatzes mittig auf der Olgastraße abgestellt. Bei der Olgastraße handelt es sich um eine Einbahnstraße. Der Unbekannte touchierte den Rettungswagen, wodurch an diesem ein Schaden am linken Außenspiegel entstand. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern, flüchtete der Autofahrer in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer erbittet das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell