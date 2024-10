POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Autoaufbruch - Polizei bittet um Hinweise (07.10.2024-08.10.2024)

Sulz am Neckar (ots) - Gegen 20:15 Uhr ist es am Dienstag zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl durch vier Personen in einem Lebensmitteldiscounter in der Stuttgarter Straße in Sulz gekommen. Ein 39-Jähriger verließ die Filiale mit einem gefüllten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich, ohne für die Waren ...

mehr