POL-AC: Fahrerin aus Eschweiler bei Unfall verletzt

Aachen (ots) - Unbekannte haben am Wochenende reihenweise Luft aus den Reifen von Fahrzeugen abgelassen. Die Klimaaktivisten von "Tyre Extinguishers" haben sich in einem Bekennerschreiben zu den Taten bekannt. Unter anderem sind zwei Autohäuser von den Sachbeschädigungen betroffen: In einem Autohaus am Europaplatz wurden rund 200 Fahrzeuge beschädigt, in einem ...

