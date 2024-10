Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Ladendiebstahl durch mehrere Personen in einen Lebensmitteldiscounter (08.10.2024)

Sulz am Neckar (ots)

Gegen 20:15 Uhr ist es am Dienstag zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl durch vier Personen in einem Lebensmitteldiscounter in der Stuttgarter Straße in Sulz gekommen. Ein 39-Jähriger verließ die Filiale mit einem gefüllten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich, ohne für die Waren zu bezahlen. Auf dem Parkplatz lud er die Waren schnell mit der Hilfe von zwei Frauen im Alter von 22 und 28 Jahren in den Kofferraum eines Autos. Aufgrund einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei das Auto kurze Zeit später ausfindig machen und stoppen. Es befanden sich vier Personen in dem Auto, welche dieses beim Antreffen der Beamten fluchtartig verließen und flüchteten. Im Kofferraum des zurückgelassenen Wagens konnten die gestohlenen Waren mit einem Gesamtwert über 400 Euro aufgefunden werden. In der Folge ermittelten die Polizisten die geflüchteten Personen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften diese die Dienststelle wieder auf freien Fuß verlassen.

Der Polizeiposten Sulz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese dauern an.

