POL-HRO: Kater in Raben Steinfeld angeschossen

Raben Steinfeld (ots)

Unbekannte Täter sollen bereits am 10. November einen Kater in Raben Steinfeld mit einem Luftgewehr angeschossen und verletzt haben. Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, habe der 45-jährige Besitzer am besagten Sonntagvormittag seinen verängstigten und verhaltensauffälligen Kater ins Haus gelassen. Da sonst keine äußeren Verletzungen erkennbar waren und dessen Verhalten sich im Laufe des Tages wieder normalisierte, gingen die Besitzer von einem schreckhaften Erlebnis aus. Erst Tage später habe sich eine Beule an der linken Flanke des Tieres gebildet, aus der am Mittwoch eitrig ein Diabolo-Geschoss entfernt worden sei. Die Polizei, die nun wegen Verstöße gegen das Tierschutz- und Waffengesetz ermittelt, bittet mögliche Zeugen sich bei der Polizei in Sternberg (Tel. 03847 43270) zu melden.

