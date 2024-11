POL-HRO: 2,68 Promille - Metallpfosten beendet Trunkenheitsfahrt auf der L 19 zwischen Sanitz und Wendfeld

Rostock (ots) - Gegen 18:30 Uhr erhielt die Polizei am Donnerstagabend des 21.11.2024 Kenntnis über eine Rauchentwicklung in der Rostocker Friedrichstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ die 33-jährige Frau ihre Wohnung und ließ dabei mehrere Kerzen in der Wohnung unbeaufsichtigt weiterbrennen. In der weiteren Folge wurde der Feueralarm in der Wohnung ...

mehr