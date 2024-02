POL-OL: Raubüberfall in Oldenburger Innenstadt

Oldenburg (ots) - Am vergangenem Donnerstag (01.02.2024) wurde ein Zigarettenautomat in Oldenburg aufgebrochen, die Polizei sucht Zeugen der Tat. Am 01. Februar 2024 wurde die Polizei gegen 21:35 Uhr zu einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten im Bereich Schellenberg / Suhrkamp in Kreyenbrück entsandt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Automat vermutlich mit einem bisher unbekannten Sprengkörper gewaltsam ...

