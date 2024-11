Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisierte Autofahrerin türmt nach Unfall

Eischleben (Gemeinde Amt Wachsenburg) (ots)

Am Vormittag des 01.11.2024 ereignete sich in der Ortslage Eischleben ein schwerwiegender Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw. Drei Personen wurden hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der Unfallort in der Erfurter Landstraße musste kurzfristig voll gesperrt werden. Aufgrund der laufenden Verkehrsunfallaufnahme entstanden kurzzeitig Verkehrsbehinderungen. Kurioserweise missachtete eine 48-Jährige Autofahrerin eines Hyundai die Maßnahmen in Gänze und kollidierte beim Versuch die Verkehrsbehinderung zu umfahren mit einem haltenden Pkw Fahrer. Bei der Kollision entstand Sachschaden. In der Folge entfernte sich die Hyundai Fahrerin, konnte jedoch im Nahbereich durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellte sich heraus, dass die Autofahrerin unter Einfluss von Alkohol steht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. (jh)

