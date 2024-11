LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Gotha (ots) - Heute Morgen befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Fahrzeuges für Abfallwirtschaft die Margarethenstraße in Richtung Lutherstraße. Dabei kollidierte der Mann mit einem Vordach eines Kreditinstitutes. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

